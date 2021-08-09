Понедельник, 9 Августа 2021 18:41

АрмИнфо.Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, прибывший сегодня с рабочим визитом в Республику Армения, провел встречи в Ереване с исполняющим обязанности министра иностранных дел Арменом Григоряном и министром обороны Республики Армения Аршаком Карапетяном. Также Станислав Зась встретился с его руководителем Аппарата Совета Безопасности Айком Петросяном.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, в ходе встреч Станислав Зась проинформировал армянскую сторону о ситуации, которая сложилась в зоне ответственности ОДКБ, и о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности.

В частности, во время встречи с Арменом Григоряном было отмечено, что по всему периметру зоны ответственности Организации напряженность растет. На европейском направлении продолжается комбинированная атака на Беларусь с целью свержения законной власти, при этом используются практически все инструментарии: психологические, экономические санкции и демонстрация военной силы для оказания давления на Беларусь.

Генеральный секретарь ОДКБ дал оценку ситуации в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности. <После вывода войск США и их союзников из Афганистана обстановке в этой стране существенно обострилась, страна все больше погружается в хаос, может возникнуть опасность массового наплыва беженцев на территорию соседнего Таджикистана и проникновения туда формирований международных террористических организаций>, - сказал Станислав Зась. Он отметил, что в ОДКБ внимательно следят за ситуацией на таджикско-афганской границе.

Говоря о Кавказском регионе коллективной безопасности, Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что возникшая напряженность на армяно-азербайджанской границе негативно влияет на безопасность как самой Армении, так и в зоне ответственности ОДКБ в целом. <Мы серьезно обеспокоены учащением и расширением географии вооруженных инцидентов, в результате которых есть жертвы. Считаем, что возможности урегулирования пограничных противоречий между Армений и Азербайджаном политико-дипломатичными мерами далеко не исчерпаны>, - подчеркнул Станислав Зась.

Касаясь подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности, стороны обсудили согласование вопросов повестки дня, предстоящее председательство Республики Армения в ОДКБ в 2022 году.

Во время встречи с министром обороны Армении было отмечено, что в рамках развития военной составляющей в ходе очередной сессии СКБ планируется подписать 4 важных документа. Среди них - изменения в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, определяющие порядок и возможность привлечения Миротворческих сил ОДКБ к миротворческим миссиям ООН через <координирующее государство>, а также - План оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой.

Аршак Карапетян и Станислав Зась обсудили запланированные в 2021 году учения Коллективных сил ОДКБ, которые пройдут в октябре-ноябре в Таджикистане и в России.

Министр обороны Республики Армения пригласил Генерального секретаря ОДКБ завтра, 10 августа, посетить одну из воинских частей Вооруженных Сил Армении. -

С руководителем Аппарата Совета Безопасности Республики Армения Айком Петросяном Станислав Зась обсудил современные вызовы и угрозы и предстоящие в конце сентября в Армении учение <Гром-2021> со спецподразделениями антинаркотических служб государств - членов ОДКБ.

10 августа, как ожидается, состоится встреча Станислава Зася с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.