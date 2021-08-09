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 Понедельник, 9 Августа 2021 18:25

Товарооборот между Казахстаном и США составил 949,1 МЛН.$

Товарооборот между Казахстаном и США составил 949,1 МЛН.$

АрмИнфо.Вице-министр торговли и интеграции РК совместно с Вице-министром труда и социальной защиты РК провели консультационные переговоры в онлайн формате с Помощником торгового представителя США К. Уилсоном по вопросам усиления торгово-экономического взаимоотношения между Казахстаном и США.

Основным вопросом повестки дня было обсуждение принятие нового закона США в отношении Генеральной системы преференций (ГСП), обсуждение актуальных вопросов торгово-экономического взаимодействия двух стран, а также текущая ситуация по вопросам профсоюзных и торгово-экономических взаимоотношений.

 

Так, Вице-министр труда и социальной защиты А.Сарбасов информировал представителей USTR о текущей ситуации по актуальным вопросам законодательства Казахстана в отношении профсоюзных организаций. Далее, по части торговых взаимоотношений с США, Вице-министр торговли и интеграции К. Торебаев отметил, что товарооборот между странами за 2020 год составил $1,7 млрд., что на 24,9% ниже показателя предыдущего года ($2,2 млрд.). Однако, показатели 6 месяцев т.г. имеют тенденцию к росту.

 

Товарооборот составил $949,1 млн., увеличившись на 6%. К.Торебаев информировал американских коллег о текущей ситуации в Казахстане по развитию электронной торговли, переход на зеленые технологии в окружающей среде, развитие прав женщин и другие вопросы, которые являются новыми критериями в основе обновленных правил ГСП.

Представитель Минторговли отметил, что электронная торговля активно обсуждается на международных площадках, в т.ч. являются одним из ключевых вопросов повестки предстоящей 12-й Министерской конференции ВТО (МК-12). «Цель МК-12 – вывести Организацию на траекторию, которая позволит стимулировать работу на ближайшие годы. Мы видим весомую роль США в достижении значимых результатов по субстантивным вопросам МК-12» - отметил Кайрат Торебаев.

 

В этой связи, Вице-министр предложил организовать встречу Министра торговли и интеграции РК Б. Султанова с Торговым представителем США К. Тай для предметного обсуждения предстоящей повестки МК-12 ВТО и всех актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, Стороны обсудили возможность предоставления технической помощи по вопросу сотрудничества со странами, в отношении которых применяются различные ограничения в торговле. По итогам встречи стороны поблагодарили друг друга за содержательный диалог и договорились продолжить тесное взаимодействие.

 


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