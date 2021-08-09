Понедельник, 9 Августа 2021 18:07

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жители-абоненты собственных домов 15 на улице Ханджяна, 20-101 на улице Лео, 53-99 в кв. “Конд”; жилые дома 22, 24, 24/1, 26 на улице А.Ованнисяна, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 29, 31, 31/1, 31/2, 35, 35/1, 37, 39 на улице Гюликевхяна, 5 на 1-ом переулке улицы Бакунца, 4, 5, 6 на 2-ом переулке, школа N141, ясли-детский сад N 258 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 жилые дома 40, 74а, 74/1, 74/2 на 1-ой улице Гаджегорцнери;

11:00-17:00 жилые дома 18, 20, 39 на улице Маргаряна, 4, 8, 9, 10 в 3-ем квартале, 15/4 на улице Сундукяна, 40-40/2 на улице Мамиконянца, жилые дома 19-21 и собственные дома на улице Н.Тиграняна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах 3, 6, 8, 10, 12, на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 17 на пр. Багратуняца;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Мясникян, Ацик и Баграмян;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село нор Харберд;

10:30-16:00 частично села Ншаван, Бюраван;

11:00-16:00 частично села Авшар и Айгаван;

14:00-16:00 частично село Айгаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Кармрашен, Гер-Гер, Зедеа;

11:00-15:00 частично село Агавнадзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 село Солак; город Раздан, частично улица Спандаряна, улицы Чаренца, Костаняна, Шинарарнери, Раффи, Саят-Нова, Ацагорцнер, Хaнджяна, М.Саряна, Сасунци Давида, Э.Егоряна, П.Севака, жилые дома 6 на улице Андраника, 29, 42, 44 на улице Ереванян, Котайкский ГГМ, “Веолия Джур”, школа N2;

11:00-17:00 частично села Гегашен, Балаовит, Джрвеж, Гарни;

в Гегаркуникской области:

11։00-13։30 село Цовазард полностью, станции операторов “Юком”, ‘ВЕОН Армения” и “Виваселл МТС”, газозаправочная станция “ГПН СП”, ЧП “Тигран Саакян”, ООО “Акватик”, Почтовое отделение, ЧП “Оник Гаспарян”;

в Тавушской области:

11։00-14։00 частично село Агардзин;

в Ширакской области:

10:00-16:00 гостиница “Гюмри-Отель” с прилегающими территориями в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.