|Глава МО Армении на встрече с Генсеком ОДКБ выразил недовольство механизмами реагирования на кризисные ситуации, действующие в Организации
|При финансовой поддержке IDBank-а ЕГУ объявляет конкурс на получение стипендии имени Геворга Аршакяна.
|Генсек ОДКБ: возможности урегулирования пограничных противоречий между Армений и Азербайджаном политико-дипломатичными мерами далеко не исчерпаны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Политик: Общественная повестка в Армении по-прежнему сфальсифицирована
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|Глава МИД Уругвая посетит Армению
|Политолог: В условиях отсутствия у власти и оппозиции идеологии и мировоззрения, Армения существует по инерции
|Генсек ОДКБ провел встречи в МИД и Совбезе Армении: В центре внимания ситуация на армяно- азербайджанской границе
|Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Кандидат от правящей фракции "Гражданский договор" отказался отвечать на вопрос о правовом статусе Трехстороннего заявления по Карабаху
|<Ай Дат> с новой силой продолжит деятельность по международному признанию независимости Арцаха
|Парламент 8-го созыва избирает глав профильных комиссий
|<Крылья Татевa>: Все граждане, застрявшие в кабинках над ущельем благополучно эвакуированы
|Генсек ОДКБ сегодня прибудет в Ереван
|Один российский военный погиб, еще 4 пострадали в результате ДТП на территории Армении
|Очередная провокация азербайджанских ВС на участке Сев лича
|Вторые за сутки землетрясение зафиксировано на границе Армении и Грузии
|Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки составило 298
|ООН настоятельно призывает Азербайджан и Армению к сдержанности
|Немецкий лоукостер Eurowings с 6 августа запустит прямые рейсы из аэропорта Кельна/Бонна в Ереван
|Азербайджанские военнослужащие умышлено поджигают земли, которые находятся в непосредственной близости от армянского села Ерасх - Омбудсмен Армении
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|Конверс Банк снизил процентную ставку по проектному кредитованию
|Посол США в Армении в очередной раз посетила Сюник
|Освобождён от должности первый замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС, ранее потребовавший отставки Пашиняна
|Депутат от партии власти не исключает территориальный обмен между Арменией и Азербайджаном
|Попуски из Севана увеличатся до 75 млн куб.м.: уже сегодня уровень озера Севан на 4 см ниже показателя аналогичного периода 2020 года
|В Туркменистане прошла Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии
|Очередная провокация Азербайджанских ВС в Ерасхе
|Парк ЮКЖД пополнился двумя новыми электропоездами ЭП2Д
|6.925.000 драмов РА Фонду «Страхования Военнослужащих»: Следующий бенефициар «Силы одного драма» - фонд «Ваге Меликсетян»
|В рамках веттинга уже есть уволенные судьи - новый глава Минюста
|Экс-руководитель общины Сисиан, депутат фракции "Айастан" останется под арестом
|Эмомали Рахмон поздравил Никола Пашиняна
|Арутюнян Пашиняну: По итогам 2021 года в Арцахе планируют превысить запланированный бюджетом показатель по собственным доходам на более чем 13 млрд. драмов
|Число комиссий в парламенте Армении 8-го созыва увеличится
|ЕФСР предоставит Армении грант в размере $ 3млн. на повышение уровня готовности к эпидемии COVID-19
|Программа нового правительства Армении будет основана в том числе на обещаниях, данных народу в ходе избирательной кампании - Пашинян
|С третьей попытки парламент избрал Ишхана Сагателяна вице-спикером
|Аналитик: Еревану необходимо осознать невозможность укрепления безопасности за счет суверенитета
|Прогноз: Сотрудничая с РФ в разрешении армяно-азербайджанских проблем, Макрон может повысить свою роль на Южном Кавказе
|Парламент Армении попробует с третьей попытки избрать последнего вице-спикера - кандидата от оппозиционных фракций Ишхана Сагателяна
|Левон Тер-Петросян с президентом Арутюняном обсудил вопросы, требующие срочных решений в Арцахе
|Никол Пашинян присутствовал на официальной церемонии инаугурации новоизбранного президента ИРИ Эбрахима Раиси
|МО Армении прокомментировало информацию о размещении российских военных в общине Воскепар Тавушской области
|Официальный представитель МИД РФ не стал давать политических оценок армяно- азербайджанской приграничной ситуации
|Аршак Карапетян распорядился открывать огонь по азербайджанским военным в случае попытки пересечь границу Армении
|МИД РФ: Устойчивую деэскалацию на армяно-азербайджанской границе может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границ
|Новая Патрульная служба будет развернута по всей Армении в первом квартале 2023 года
|Макрон и Алиев договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку МГ ОБСЕ
|Аруш Арушанян останется под арестом
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АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об освобождении Г.Г.Ибрагимова от должности главы Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики".
Согласно азербайджанским СМИ решением Алиева Габиб Гусейн оглу Ибрагимов освобожден от должности главы Исполнительной власти Садаракского района Нахиджеванской АР. Причины увольнения Ибрагимова не указываются. Примечательно, что именно на этом участке армяно-азербайджанской границы в последний период ВС Азербайджана периодически устраивают провокации и обстреливают армянские позиции.
|Глава МО Армении на встрече с Генсеком ОДКБ выразил недовольство механизмами реагирования на кризисные ситуации, действующие в Организации
|При финансовой поддержке IDBank-а ЕГУ объявляет конкурс на получение стипендии имени Геворга Аршакяна.
|Генсек ОДКБ: возможности урегулирования пограничных противоречий между Армений и Азербайджаном политико-дипломатичными мерами далеко не исчерпаны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Кадровые перестановки в ГШ ВС Армении
|Политик: Общественная повестка в Армении по-прежнему сфальсифицирована
|Алиев уволил главу Садарака
|"Мы обмануты": Родственники находящихся в Азербайджане армянских пленных требуют от властей конкретных действий по их возвращению домой
|Глава МИД Уругвая посетит Армению
|Политолог: В условиях отсутствия у власти и оппозиции идеологии и мировоззрения, Армения существует по инерции
|Генсек ОДКБ провел встречи в МИД и Совбезе Армении: В центре внимания ситуация на армяно- азербайджанской границе
|Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Кандидат от правящей фракции "Гражданский договор" отказался отвечать на вопрос о правовом статусе Трехстороннего заявления по Карабаху
|<Ай Дат> с новой силой продолжит деятельность по международному признанию независимости Арцаха
|Парламент 8-го созыва избирает глав профильных комиссий
|<Крылья Татевa>: Все граждане, застрявшие в кабинках над ущельем благополучно эвакуированы
|Генсек ОДКБ сегодня прибудет в Ереван
|Один российский военный погиб, еще 4 пострадали в результате ДТП на территории Армении
|Очередная провокация азербайджанских ВС на участке Сев лича
|Вторые за сутки землетрясение зафиксировано на границе Армении и Грузии
|Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки составило 298
|ООН настоятельно призывает Азербайджан и Армению к сдержанности
|Немецкий лоукостер Eurowings с 6 августа запустит прямые рейсы из аэропорта Кельна/Бонна в Ереван
|Азербайджанские военнослужащие умышлено поджигают земли, которые находятся в непосредственной близости от армянского села Ерасх - Омбудсмен Армении
|Страсти вокруг ереванского зоопарка не утихают
|Минобороны: После провокации азербайджанской стороны ситуация на участке Ерасх стабилизировалась
|В 2022 году ЮКЖД закупит 55 грузовых вагонов
|Конверс Банк снизил процентную ставку по проектному кредитованию
|Посол США в Армении в очередной раз посетила Сюник
|Освобождён от должности первый замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС, ранее потребовавший отставки Пашиняна
|Депутат от партии власти не исключает территориальный обмен между Арменией и Азербайджаном
|Попуски из Севана увеличатся до 75 млн куб.м.: уже сегодня уровень озера Севан на 4 см ниже показателя аналогичного периода 2020 года
|В Туркменистане прошла Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии
|Очередная провокация Азербайджанских ВС в Ерасхе
|Парк ЮКЖД пополнился двумя новыми электропоездами ЭП2Д
|6.925.000 драмов РА Фонду «Страхования Военнослужащих»: Следующий бенефициар «Силы одного драма» - фонд «Ваге Меликсетян»
|В рамках веттинга уже есть уволенные судьи - новый глава Минюста
|Экс-руководитель общины Сисиан, депутат фракции "Айастан" останется под арестом
|Эмомали Рахмон поздравил Никола Пашиняна
|Арутюнян Пашиняну: По итогам 2021 года в Арцахе планируют превысить запланированный бюджетом показатель по собственным доходам на более чем 13 млрд. драмов
|Число комиссий в парламенте Армении 8-го созыва увеличится
|ЕФСР предоставит Армении грант в размере $ 3млн. на повышение уровня готовности к эпидемии COVID-19
|Программа нового правительства Армении будет основана в том числе на обещаниях, данных народу в ходе избирательной кампании - Пашинян
|С третьей попытки парламент избрал Ишхана Сагателяна вице-спикером
|Аналитик: Еревану необходимо осознать невозможность укрепления безопасности за счет суверенитета
|Прогноз: Сотрудничая с РФ в разрешении армяно-азербайджанских проблем, Макрон может повысить свою роль на Южном Кавказе
|Парламент Армении попробует с третьей попытки избрать последнего вице-спикера - кандидата от оппозиционных фракций Ишхана Сагателяна
|Левон Тер-Петросян с президентом Арутюняном обсудил вопросы, требующие срочных решений в Арцахе
|Никол Пашинян присутствовал на официальной церемонии инаугурации новоизбранного президента ИРИ Эбрахима Раиси
|МО Армении прокомментировало информацию о размещении российских военных в общине Воскепар Тавушской области
|Официальный представитель МИД РФ не стал давать политических оценок армяно- азербайджанской приграничной ситуации
|Аршак Карапетян распорядился открывать огонь по азербайджанским военным в случае попытки пересечь границу Армении
|МИД РФ: Устойчивую деэскалацию на армяно-азербайджанской границе может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границ
|Новая Патрульная служба будет развернута по всей Армении в первом квартале 2023 года
|Макрон и Алиев договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку МГ ОБСЕ
|Аруш Арушанян останется под арестом
|Генсек ОДКБ поздравил Никола Пашиняна по случаю вступления на должность премьер-министра Армении
|МИД Армении выразил солидарность и глубокое сочувствие народу Греции в связи с пожарами
|В Армении открывается Центр ветеринарного образовательно-научного превосходства по подготовке конкурентоспособных специалистов
|Ереванский государственный университет возглавил теолог Ованнес Ованнисян: Пока временно
|Читать больше
|Политолог: В условиях отсутствия у власти и оппозиции идеологии и мировоззрения, Армения существует по инерции
|Аналитик: Еревану необходимо осознать невозможность укрепления безопасности за счет суверенитета
|Прогноз: Сотрудничая с РФ в разрешении армяно-азербайджанских проблем, Макрон может повысить свою роль на Южном Кавказе
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