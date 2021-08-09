Понедельник, 9 Августа 2021 15:37

АрмИнфо.Родственники находящихся в Азербайджане армянских пленных провели акцию протеста возле здания правительства в Ереване, требуя конкретной информации и действий по их возвращению домой.

После войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года в Азербайджанском плену оказались десятки армянских военнослужащих и гражданских лиц. Баку отказывается возвращать часть пленных, заявляя, что они являются преступниками и попали в плен после подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Над некоторыми армянскими пленными в Баку в настоящее время идут судебные процессы, многих уже осудили по надуманным уголовным делам (создание вооруженной группировки, терроризме и незаконном пересечении границы Азербайджана) на срок от 6 до 20 лет лишения свободы.

По словам родственницы пленного, они ждут возвращения своих сыновей, братьев уже восемь месяцев. "Восемь месяцев нам лгут. А в Баку наших пленных лишают свободы. Больше не можем ждать. Какая структура может нам ответить, когда они вернуться? Чиновники нас не принимают, мы не знаем, куда и к кому обратиться. Мы обмануты", - сказал родственник пленного. По его словам, они на все готовы - к сидячему пикету, голодовке.