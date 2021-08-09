Понедельник, 9 Августа 2021 12:15

АрмИнфо. Кандидат от правящей фракции "Гражданский договор" на пост председателя постоянной комиссии по государственно- правовым вопросам НС Владимир Варданян 9 августа отказался отвечать на вопрос депутата от оппозиционной фракции "Айастан" ("Армения"-ред.) Арцвика Минасяна относительно трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

"Не буду отвечать на этот вопрос и не потому, что у меня нет ответа на этот вопрос, или нет комментариев в связи с этим заявлением. Люблю обсуждать вопросы, касающиеся нацбезопасности и международных отношений Армении в закрытом режиме, со специалистами, давать ответы на подобные вопросы, призывая не распространять ответы на них", - заявил он, отвечая на вопрос Минасяна о том, "каков правовой статус документа, обнародованного под названием "Трехсторонне заявление от 9 ноября".

Варданян призвал и в будущем подобные вопросы поднимать и обсуждать только в закрытом режиме

В ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России сообщили о достижении соглашения о прекращении огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал соглашение победным, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что был вынужден пойти на него, этого требовало положение на фронте. Президент России Владимир Путин указал, что согласованные положения создадут "необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе".