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АрмИнфо. Кандидат от правящей фракции "Гражданский договор" на пост председателя постоянной комиссии по государственно- правовым вопросам НС Владимир Варданян 9 августа отказался отвечать на вопрос депутата от оппозиционной фракции "Айастан" ("Армения"-ред.) Арцвика Минасяна относительно трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.
"Не буду отвечать на этот вопрос и не потому, что у меня нет ответа на этот вопрос, или нет комментариев в связи с этим заявлением. Люблю обсуждать вопросы, касающиеся нацбезопасности и международных отношений Армении в закрытом режиме, со специалистами, давать ответы на подобные вопросы, призывая не распространять ответы на них", - заявил он, отвечая на вопрос Минасяна о том, "каков правовой статус документа, обнародованного под названием "Трехсторонне заявление от 9 ноября".
Варданян призвал и в будущем подобные вопросы поднимать и обсуждать только в закрытом режиме
В ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России сообщили о достижении соглашения о прекращении огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал соглашение победным, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что был вынужден пойти на него, этого требовало положение на фронте. Президент России Владимир Путин указал, что согласованные положения создадут "необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе".
|Глава МИД Уругвая посетит Армению
|Политолог: В условиях отсутствия у власти и оппозиции идеологии и мировоззрения, Армения существует по инерции
|Генсек ОДКБ провел встречи в МИД и Совбезе Армении: В центре внимания ситуация на армяно- азербайджанской границе
|Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Кандидат ор правящей фракции "Гражданский договор" отказался отвечать на вопрос о правовом статусе Трехстороннего заявления по Карабаху
|<Ай Дат> с новой силой продолжит деятельность по международному признанию независимости Арцаха
|Парламент 8-го созыва избирает глав профильных комиссий
|<Крылья Татевa>: Все граждане, застрявшие в кабинках над ущельем благополучно эвакуированы
|Генсек ОДКБ сегодня прибудет в Ереван
|Один российский военный погиб, еще 4 пострадали в результате ДТП на территории Армении
|Очередная провокация азербайджанских ВС на участке Сев лича
|Вторые за сутки землетрясение зафиксировано на границе Армении и Грузии
|Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки составило 298
|ООН настоятельно призывает Азербайджан и Армению к сдержанности
|Немецкий лоукостер Eurowings с 6 августа запустит прямые рейсы из аэропорта Кельна/Бонна в Ереван
|Азербайджанские военнослужащие умышлено поджигают земли, которые находятся в непосредственной близости от армянского села Ерасх - Омбудсмен Армении
|Страсти вокруг ереванского зоопарка не утихают
|Минобороны: После провокации азербайджанской стороны ситуация на участке Ерасх стабилизировалась
|В 2022 году ЮКЖД закупит 55 грузовых вагонов
|Конверс Банк снизил процентную ставку по проектному кредитованию
|Посол США в Армении в очередной раз посетила Сюник
|Освобождён от должности первый замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС, ранее потребовавший отставки Пашиняна
|Депутат от партии власти не исключает территориальный обмен между Арменией и Азербайджаном
|Попуски из Севана увеличатся до 75 млн куб.м.: уже сегодня уровень озера Севан на 4 см ниже показателя аналогичного периода 2020 года
|В Туркменистане прошла Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии
|Очередная провокация Азербайджанских ВС в Ерасхе
|Парк ЮКЖД пополнился двумя новыми электропоездами ЭП2Д
|6.925.000 драмов РА Фонду «Страхования Военнослужащих»: Следующий бенефициар «Силы одного драма» - фонд «Ваге Меликсетян»
|В рамках веттинга уже есть уволенные судьи - новый глава Минюста
|Экс-руководитель общины Сисиан, депутат фракции "Айастан" останется под арестом
|Эмомали Рахмон поздравил Никола Пашиняна
|Арутюнян Пашиняну: По итогам 2021 года в Арцахе планируют превысить запланированный бюджетом показатель по собственным доходам на более чем 13 млрд. драмов
|Число комиссий в парламенте Армении 8-го созыва увеличится
|ЕФСР предоставит Армении грант в размере $ 3млн. на повышение уровня готовности к эпидемии COVID-19
|Программа нового правительства Армении будет основана в том числе на обещаниях, данных народу в ходе избирательной кампании - Пашинян
|С третьей попытки парламент избрал Ишхана Сагателяна вице-спикером
|Аналитик: Еревану необходимо осознать невозможность укрепления безопасности за счет суверенитета
|Прогноз: Сотрудничая с РФ в разрешении армяно-азербайджанских проблем, Макрон может повысить свою роль на Южном Кавказе
|Парламент Армении попробует с третьей попытки избрать последнего вице-спикера - кандидата от оппозиционных фракций Ишхана Сагателяна
|Левон Тер-Петросян с президентом Арутюняном обсудил вопросы, требующие срочных решений в Арцахе
|Никол Пашинян присутствовал на официальной церемонии инаугурации новоизбранного президента ИРИ Эбрахима Раиси
|МО Армении прокомментировало информацию о размещении российских военных в общине Воскепар Тавушской области
|Официальный представитель МИД РФ не стал давать политических оценок армяно- азербайджанской приграничной ситуации
|Аршак Карапетян распорядился открывать огонь по азербайджанским военным в случае попытки пересечь границу Армении
|МИД РФ: Устойчивую деэскалацию на армяно-азербайджанской границе может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границ
|Новая Патрульная служба будет развернута по всей Армении в первом квартале 2023 года
|Макрон и Алиев договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку МГ ОБСЕ
|Аруш Арушанян останется под арестом
|Генсек ОДКБ поздравил Никола Пашиняна по случаю вступления на должность премьер-министра Армении
|МИД Армении выразил солидарность и глубокое сочувствие народу Греции в связи с пожарами
|В Армении открывается Центр ветеринарного образовательно-научного превосходства по подготовке конкурентоспособных специалистов
|Ереванский государственный университет возглавил теолог Ованнес Ованнисян: Пока временно
|Попытка номер два: Кандидат от оппозиции опять не избран вице-спикером НС
|Президент: Между Арменией и Японией есть большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества
|Всеармянский фонд "Айастан" реализует программы реконструкции на сумму около 30 млрд. драмов в Арцахе
|Александр Цаканян назначен командиром 3-го армейского корпуса
|Пашинян прибыл в Тегеран
|Прогноз: Пашиняна могут вынудить к выбору между собственными интересами и интересами нации
|Политик: Рецепт долголетия армянской власти вне Армении
|Аршак Карапетян и Рустам Мурадов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Читать больше
|Аналитик: Еревану необходимо осознать невозможность укрепления безопасности за счет суверенитета
|Прогноз: Сотрудничая с РФ в разрешении армяно-азербайджанских проблем, Макрон может повысить свою роль на Южном Кавказе
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