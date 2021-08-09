Понедельник, 9 Августа 2021 11:42

АрмИнфо. По инициативе Центрального Бюро <Ай Дат> состоялась онлайн совещание АРФ <Дашнакцутюн> с участием его региональных офисов.

Как сообщает пресс-служба <Ай Дат>, в совещании приняли участие представители офисов структуры в более чем 30 странах мира. Основная повестка мероприятия касалась защиты интересов Арцаха на международной арене со стороны <Ай Дат>.

<Учитывая новую ситуацию, сложившуюся после 44-дневной войны и процессы последних месяцев, состоялась конкретизация политической повестки и тактики по порядку одному десятку направлений, преследующих цель - посредством лоббисткой деятельности, продвигать интересы и законные права населения Арцаха>, - говорится в сообщении АРФД.

Вместе с тем подчеркивается, что на совещании было принято решение, в ближайшие месяцы придать новый импульс деятельности по защите интересов Арцаха, в том числе признания независимости Республики Арцах и права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. <Будет осуществляться также целевая работа по преодолению гуманитарного кризиса в Арцахе, защите культурного наследия на оккупированных территориях, возвращения военнопленных и гражданских лиц, а также защите их прав. В центре внимание также будет нейтрализация азербайджанской информационных провокаций>, - резюмировали в АРФД.