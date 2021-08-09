Понедельник, 9 Августа 2021 11:25

АрмИнфо.Национальное собрание Армении 9 августа продолжает работу первой сессии, созванной 2 августа. Парламентариии сегодня выбирают председателей постоянных комиссий.

Еще 6 августа правящая фракция "Гражданский договор" предложила увеличить число постоянных комиссий до 12 - то есть разделить комиссию по здравоохранению и социальным вопросам на две. Согласно предложению ГД, в НС будут действовать следующие 12 комиссий: постоянная комиссия по труду и социальным вопросам (8 членов), постоянная комиссия по вопросам здравоохранения (8 членов), постоянная комиссия по внешним сношениям (10 членов), постоянная комиссия по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта (9 членов), постоянная комиссия по европейской интеграции (8 членов), постоянная комиссия по защите прав человека и общественным вопросам (8 членов), постоянная комиссия по вопросам обороны и безопасности (11 членов), постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам (12 членов), постоянная комиссия по региональной и евразийской интеграции (8 членов), постоянная комиссия территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей природы (10 членов), постоянная комиссия по экономическим вопросам (12 членов), постоянная комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам (8 членов). ГД не поддержала инициативу оппозиции создать комиссию по вопросам Арцаха, обосновав это "нежеланием опускать планку сотрудничества между парламентами Армении и Нагорного Карабаха".

Было принято решение о том, что председатели 9 комитетов выдвигаются правящей фракцией "Гражданский договор", председатели 3 постоянных комиссий - комиссии по экономическим вопросам, по регионально-евразийской интеграции и комиссии по правам человека по связям с общественностью, выдвигаются оппозиционной фракцией "Айастан".

Сегодня парламентская фракция ГД выдвинула Владимира Варданяна на должность председателя профильной комиссии по государственно-правовым вопросам (он возглавлял комиссию в парламенте 7-го созыва), фракция "Айастан" кандидатуру экс- губернатора Сюникской области Ваге Акопяна на должность главы комиссии по экономическим вопросам.