Понедельник, 9 Августа 2021 11:23

АрмИнфо. В Армению сегодня с двухдневным визитом прибудет делегация во главе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в рамках визита предусмотрены встречи Зася с премьер- министром Армении, главами внешнеполитических и оборонных ведомств, а также визит в аппарат Совета безопасности РА.

Отметим, что это первый визит Зася в Ереване после обострения ситуации в зоне нагорно- карабахского конфликта.