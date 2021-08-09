Понедельник, 9 Августа 2021 11:21

АрмИнфо. Один военнослужащий 102-ой российской военной базы погиб, еще четверо пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на территории Армении.

Согласно пресс-службе Южного военного округа, 8 августа около 7 часов на трассе Гюмри - Ереван в районе н.п. Талин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих российской военной базы, базирующейся на территории Армении.

<По предварительным данным, управляя личным автомобилем военнослужащий контрактной службы не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и свалился в кювет.

Один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четырех военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь>, - говорится в сообщении ЮВО. Вместе с тем подчеркивается, что по факту ДТП командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводится следствие.