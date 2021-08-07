Суббота, 7 Августа 2021 15:47

АрмИнфо. Азербайджанские ВС открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра в направлении армянских позиций в районе Сев лича, сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

"7 августа, с 11:40 до 12:00 подразделения азербайджанских ВС в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из огнестрельного оружия различного калибра в направлении армянских позиций, расположенных, в частности, на участке Сев лича (Черного озера-ред.) Сюникской области армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Огонь противника был подавлен ответными действиями армянских военнослужащих. С армянской стороны пострадавших нет. -