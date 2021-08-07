Суббота, 7 Августа 2021 14:28

АрмИнфо. По положению на утро 7 августа, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении составило 231 923, сообщается на сайте Минздрава РА.

В частности, количество выявленных случаев за сутки составило 298. От COVID-19 накануне скончались 5 человек, 218 пациентов выздоровели, проведены 6 405 тестов. Накануне не были зарегистрированы случаи смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом, когда летальный исход наступил по другим причинам. Общее число таких случаев составило 1124.

Общее количество проведенных тестов достигло - 1 385 302. Скончался 4 641 человек, выздоровели - 221 043 пациента, на лечении находятся 5115 человек. -