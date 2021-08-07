Суббота, 7 Августа 2021 14:27

АрмИнфо. ООН призывает Азербайджан и Армению в сдержанности в свете продолжающихся столкновений на границе двух стран. Об этом заявил 6 августа на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы продолжаем настоятельно призывать стороны к сдержанности, воздерживаться от действий, ведущих к росту напряженности, и решать возникающие вопросы в процессе диалога", - как передает ТАСС, сказал он.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Армении по двум направлениям (Сюник и Гегаркуник) и по сей день продолжают незаконно оставаться на территории РА.