Суббота, 7 Августа 2021 14:25

АрмИнфо. Заместитель мэра Еревана Гаяне Мелкомян в сопровождении полицейских посетила столичный зоопарк и представила его сотрудникам нового исполняющего обязанности директора учреждения Аревик Мкртчян.

По некоторой информации, в знак протеста некоторые сотрудники зоопарка покинули мероприятие, на котором Мелконян представила Мкртчян. Отмечается, что Мкртчян является бывшим работником зоопарка и правой рукой экс-директора Рубена Хачатряна и не имеет никакого отношения к зоологии и экологии.

Напомним, что 1 ноября 2019 года бывший директор зоопарка Рубен Хачатрян подал заявление об отставке после массовой гибели животных, когда за сутки стая бродячих собак дважды проникала в Ереванский зоопарк и загрызла трех муфлонов и трех кенгуру. 22 ноябре 2019 года заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян, представляя временно исполняющего обязанности директора Ереванского зоопарка Владимира Симоняна (ранее Симонян занимал должность заместителя директора парка), сообщил, что для организации более эффективной деятельности Ереванского зоопарка будет создана рабочая группы узкого профиля. Говоря о назначении, вице-мэр назвал важным тот факт, что исполняющий обязанности директора парка является служащим в этом аппарате и в определенном смысле осведомлен о проблемах парка. Давая оценку деятельности бывшего директора зоопарка, Тигран Вирабян назвал проделанную работу Хачатряна крупномасштабной, в которой не были безучастны и сотрудники. Вместе с тем, Вирабян заявил, что Хачатрян продолжит содействовать парку и поделится своим профессиональным опытом.