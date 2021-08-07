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АрмИнфо. Заместитель мэра Еревана Гаяне Мелкомян в сопровождении полицейских посетила столичный зоопарк и представила его сотрудникам нового исполняющего обязанности директора учреждения Аревик Мкртчян.
По некоторой информации, в знак протеста некоторые сотрудники зоопарка покинули мероприятие, на котором Мелконян представила Мкртчян. Отмечается, что Мкртчян является бывшим работником зоопарка и правой рукой экс-директора Рубена Хачатряна и не имеет никакого отношения к зоологии и экологии.
Напомним, что 1 ноября 2019 года бывший директор зоопарка Рубен Хачатрян подал заявление об отставке после массовой гибели животных, когда за сутки стая бродячих собак дважды проникала в Ереванский зоопарк и загрызла трех муфлонов и трех кенгуру. 22 ноябре 2019 года заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян, представляя временно исполняющего обязанности директора Ереванского зоопарка Владимира Симоняна (ранее Симонян занимал должность заместителя директора парка), сообщил, что для организации более эффективной деятельности Ереванского зоопарка будет создана рабочая группы узкого профиля. Говоря о назначении, вице-мэр назвал важным тот факт, что исполняющий обязанности директора парка является служащим в этом аппарате и в определенном смысле осведомлен о проблемах парка. Давая оценку деятельности бывшего директора зоопарка, Тигран Вирабян назвал проделанную работу Хачатряна крупномасштабной, в которой не были безучастны и сотрудники. Вместе с тем, Вирабян заявил, что Хачатрян продолжит содействовать парку и поделится своим профессиональным опытом.
|Очередная провокация азербайджанских ВС на участке Сев лича
|Вторые за сутки землетрясение зафиксировано на границе Армении и Грузии
|Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки составило 298
|ООН настоятельно призывает Азербайджан и Армению к сдержанности
|Немецкий лоукостер Eurowings с 6 августа запустит прямые рейсы из аэропорта Кельна/Бонна в Ереван
|Азербайджанские военнослужащие умышлено поджигают земли, которые находятся в непосредственной близости от армянского села Ерасх - Омбудсмен Армении
|Страсти вокруг ереванского зоопарка не утихают
|Минобороны: После провокации азербайджанской стороны ситуация на участке Ерасх стабилизировалась
|В 2022 году ЮКЖД закупит 55 грузовых вагонов
|Конверс Банк снизил процентную ставку по проектному кредитованию
|Посол США в Армении в очередной раз посетила Сюник
|Освобождён от должности первый замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС, ранее потребовавший отставки Пашиняна
|Депутат от партии власти не исключает территориальный обмен между Арменией и Азербайджаном
|Попуски из Севана увеличатся до 75 млн куб.м.: уже сегодня уровень озера Севан на 4 см ниже показателя аналогичного периода 2020 года
|В Туркменистане прошла Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии
|Очередная провокация Азербайджанских ВС в Ерасхе
|Парк ЮКЖД пополнился двумя новыми электропоездами ЭП2Д
|6.925.000 драмов РА Фонду «Страхования Военнослужащих»: Следующий бенефициар «Силы одного драма» - фонд «Ваге Меликсетян»
|В рамках веттинга уже есть уволенные судьи - новый глава Минюста
|Экс-руководитель общины Сисиан, депутат фракции "Айастан" останется под арестом
|Эмомали Рахмон поздравил Никола Пашиняна
|Арутюнян Пашиняну: По итогам 2021 года в Арцахе планируют превысить запланированный бюджетом показатель по собственным доходам на более чем 13 млрд. драмов
|Число комиссий в парламенте Армении 8-го созыва увеличится
|ЕФСР предоставит Армении грант в размере $ 3млн. на повышение уровня готовности к эпидемии COVID-19
|Программа нового правительства Армении будет основана в том числе на обещаниях, данных народу в ходе избирательной кампании - Пашинян
|С третьей попытки парламент избрал Ишхана Сагателяна вице-спикером
|Аналитик: Еревану необходимо осознать невозможность укрепления безопасности за счет суверенитета
|Прогноз: Сотрудничая с РФ в разрешении армяно-азербайджанских проблем, Макрон может повысить свою роль на Южном Кавказе
|Парламент Армении попробует с третьей попытки избрать последнего вице-спикера - кандидата от оппозиционных фракций Ишхана Сагателяна
|Левон Тер-Петросян с президентом Арутюняном обсудил вопросы, требующие срочных решений в Арцахе
|Никол Пашинян присутствовал на официальной церемонии инаугурации новоизбранного президента ИРИ Эбрахима Раиси
|МО Армении прокомментировало информацию о размещении российских военных в общине Воскепар Тавушской области
|Официальный представитель МИД РФ не стал давать политических оценок армяно- азербайджанской приграничной ситуации
|Аршак Карапетян распорядился открывать огонь по азербайджанским военным в случае попытки пересечь границу Армении
|МИД РФ: Устойчивую деэскалацию на армяно-азербайджанской границе может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границ
|Новая Патрульная служба будет развернута по всей Армении в первом квартале 2023 года
|Макрон и Алиев договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку МГ ОБСЕ
|Аруш Арушанян останется под арестом
|Генсек ОДКБ поздравил Никола Пашиняна по случаю вступления на должность премьер-министра Армении
|МИД Армении выразил солидарность и глубокое сочувствие народу Греции в связи с пожарами
|В Армении открывается Центр ветеринарного образовательно-научного превосходства по подготовке конкурентоспособных специалистов
|Ереванский государственный университет возглавил теолог Ованнес Ованнисян: Пока временно
|Попытка номер два: Кандидат от оппозиции опять не избран вице-спикером НС
|Президент: Между Арменией и Японией есть большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества
|Всеармянский фонд "Айастан" реализует программы реконструкции на сумму около 30 млрд. драмов в Арцахе
|Александр Цаканян назначен командиром 3-го армейского корпуса
|Пашинян прибыл в Тегеран
|Прогноз: Пашиняна могут вынудить к выбору между собственными интересами и интересами нации
|Политик: Рецепт долголетия армянской власти вне Армении
|Аршак Карапетян и Рустам Мурадов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание Николу Пашиняну
|Впервые за долгое время число заболевших коронавирусом за сутки в Армении перешагнуло отметку в 300 случаев
|В армянском парламенте избирают вице-спикера от оппозиции
|Федеральное правительство Германии продолжит активно поддерживать усилия по поиску мирного решения нагорно-карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ
|Лукашенко поздравил Пашиняна
|Байден Пашиняну: США привержены оказанию помощи сторонам в переговорах по всеобъемлющему мирному урегулированию под эгидой МГ ОБСЕ
|Президент Pеспублики Tаджикистан находится в Tуркменистане с государственным визитом
|Ваагн Хачатурян возглавил Министерство высокотехнологической промышленности Армении
|Чешские ученые проведут очередную экспертизу уровня загрязнения Лорийского региона Армении
|Пашинян примет участие в церемонии принятия присяги новым президентом Ирана
|Читать больше
|Аналитик: Еревану необходимо осознать невозможность укрепления безопасности за счет суверенитета
|Прогноз: Сотрудничая с РФ в разрешении армяно-азербайджанских проблем, Макрон может повысить свою роль на Южном Кавказе
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