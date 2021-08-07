Суббота, 7 Августа 2021 00:04

АрмИнфо. В 2022 году ЗАО Южно­кавказская железная дорога (ЮКЖД) закупит 55 грузовых вагонов и 1 электропоезд. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, в ходе торжественной презентации двух новых электропоездов ЭП2Д заявил гендиректор ЮКЖД Алексей Мельников.

<Нельзя забывать о том, что мы должны обеспечить экономическую составляющую. В частности, обеспечить максимальный ввоз грузов из-за границы>, - сказал Мельников.

Напомним, что ранее сообщалось, что ЮКЖД реализует программу полной замены подвижного состава.

Напомним, что ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.