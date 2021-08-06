Пятница, 6 Августа 2021 18:27

АрмИнфо.Конверс Банк пересмотрел условия кредитования, рефинансируемого Национальной ипотечной компанией, снизив ставку по кредитам на 0,5% для некоторых групп.

Предложение доступно держателям карт Конверс Банка и пользователям приложения Мобильный банк.

Также было пересмотрено условие относительно размера авансового платежа: отныне клиенту предоставляется возможность внести предоплату в размере 10% от стоимости покупки, а на 20% - предоставить страховое свидетельство.

«Почти 4 года подряд Конверс Банк является одним из лидеров в Армении по кредитному портфелю, рефинансируемому Национальной ипотечной компанией и по программе «Доступное жилье для молодежи». Это стало возможным благодаря гибкой кредитной политике и конкурентным условиям кредитования. «Банк отслеживает тенденции рынка и регулярно пересматривает условия кредитования, предлагая клиентам конкурентоспособные условия финансирования», - сказали в банке.

Для более подробного ознакомления с условиями, исключениями и дополнительными возможностями кредитования, здесь