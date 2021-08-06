Пятница, 6 Августа 2021 18:25

АрмИнфо. Агентство США по международному развитию (USAID) реализует в Сюнике множество программ. Об этом заявил глава миссии USAID Джон Аллело, который впервые посетил Сюник.

<Это значит, что я неоднократно вернусь в Сюникскую область. Здесь много красивых мест>, - сказал Аллело.

Вместе с главой USAID в Сюникской области находилась и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Армении г-жа Линн Трейси. В частности, она отметила, что Сюник является одним из любимых ее мест. <Неоднократно была здесь этим летом. Когда появилось личное время, захотела именно здесь его провести>, - сказала Посол.