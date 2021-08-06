Пятница, 6 Августа 2021 17:26

АрмИнфо. Депутат от фракции "Гражданский договор" Ваге Галумян не исключает обмена территориями между Арменией и Азербайджаном.

"В Тавуше есть земли, принадлежащие армянской стороне, которые находятся под контролем Азербайджана, и есть азербайджанские земли, которые находятся под нашим контролем", - сказал Галумян 6 августа в беседе с журналистами.

На вопрос о возможности обмена территориями, депутат ответил: "Не исключаю. Считаю, что есть проблема, нужно сесть, подумать".

Касаясь предложения премьер-министра Армении о размещении российских пограничников вдоль армяно-азербайджанской границы, Галумян отметил, что есть договор с ОДКБ, согласно которому в случае пограничных проблем они обязаны вмешаться. На вопрос о том, поддержат ли Казахстан и Кыргызстан размещение войск в Армении, учитывая их отношения с Азербайджаном, он ответил: "Не знаю".

Депутат от партии власти отметил, что не знает о размещении российских пограничников в Тавушской области. При этом, как указал Галумян, "если мира нужно достичь этим путем, значит нужно идти по этому пути. В прошлом Турция и Азербайджан не нападали на нас. Напали сейчас, сейчас есть необходимость в размещении войск".

Что касается создания комиссии по демаркации и делимитации, он сообщил, что, насколько ему известно, комиссия пока не создана.