Пятница, 6 Августа 2021 16:29

АрмИнфо. Из озера Севана на орошение выпустят до 75 млн куб.м. больше воды. Правительство Армении 6 августа на заседании в пятницу одобрило законодательную инициативу о внесении дополнений в закон "Об утверждении годовой комплексной программы мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы Севана".

Как заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян, законодательная инициатива направлена на частичное смягчение дефицита в оросительной воде земель, получающих воду из деривационной системы Севан-Раздан. Так, по положению на 1 августа текущего года заполненность сравнительно крупных водохранилищ составляла 226.21 млн. куб.м, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 125.77 млн. куб.м (было примерно 351 млн куб.м.).

Помимо этого, из-за жаркой погоды и малого количества осадков, в реках Мармарик, Раздан, Кассах и Азат резко сократился сток воды, и для восполнения нехватки воды попуски из Севана и водохранилищ республики на оросительные нужды в этом году начались раньше запланированного срока - на 10 дней раньше, чем в прошлом году, и за этот период объем попусков уже составил 19 млн. куб.м. Между тем, в водохранилищах Апаран, Азат и Мармарик - за отчетный период уже сформировался дефицит воды в 21.43 млн. куб.м.

Министр окружающей среды Романос Петросян, в свою очередь, отметил, что, согласно мартовским прогнозам, ожидалось, что в этом году уровень озера Севан к концу июня достигнет самой высокой отметки за последние 60 лет. Вопрос в том, как указал министр, что в этом году был беспрецедентно высокий температурный фон. На сегодня уровень озера Севан на 4 см ниже, чем за тот же период прошлого года. Попуски из разрешённых законом 170 млн.куб.м уже составили порядка 157 млн,куб.м, а ежедневные попуски воды из озера составляют 2-2,5 млн куб.м.

В результате, правительство пошло на увеличение максимального показателя попуска воды в 170 млн куб.м до 245 млн.куб.м. Минситры заверили премьер-министра, что в этом году более не обратятся в кабмин с подобной просьбой.

Напомним, что 6 декабря 2019 года Национальное собрание РА на заседании 6 декабря во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан" и заявило, что впредь правительство Армении будет ограничено в заборе воды из озера Севан. Отмечалось, что, согласно действующему законодательству, годовые попуски из озера не должны превышать 170 млн куб.м. Однако, начиная с 2012 года, правительство ежегодно обращалось в парламент с предложениями об увеличении объемов забора воды. В итоге в 2012, 2014, 2017, 2018 годах из озера был осуществлен водозабор, почти в два раза превышающую установленную норму, в результате чего озеро недобрало 1,5 млрд куб.м воды. Как итог, снижение уровня озера привело к угрозе его заболачивания. В первом чтении предлагалось установить максимальный предел забора воды из озера в 170 млн куб.м. Однако затем после длительных обсуждений было принято решение о том, что при засухе правительство страны получит право на обращение в парламент с предложением о дополнительных попусках воды, и по этому запросу должен будет приниматься отдельный закон. При этом, исполнительный орган должен будет документально обосновать свою просьбу.

Озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров. К 2030 году уровень озера будет повышен до оптимальных 1903,5 м.