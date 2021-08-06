Пятница, 6 Августа 2021 15:53

АрмИнфо. Сегодня, 6 августа, около 12:10 вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы. Как сообщает Министерство обороны РА, в результате на участке, отделяющем позиции сторон, загорелся травяной покров.

Армянская сторона предпринимает контрмеры с целью заставить противника прекратить огонь. С армянской стороны жертв нет.