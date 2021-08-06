Пятница, 6 Августа 2021 14:58

АрмИнфо. Обещанный Пашиняном (прмьер- министром Армении-ред.) веттинг судей уже стартовал и реализуется, заявил новоназначенный министр юстиции РА Карен Андреасян 6 августа после заседания правительства в беседе с журналистами, коснувшись обещания Никола Пашиняна, данное им более 2-х лет назад, начать "жесткий веттинг" в отношении недобросовестных представителей Фемиды.

Правительство Армении в октябре 2019 года утвердило Стратегию судебно-правовых реформ (так называемого веттинга) на 2019-2023 годы. Правительство оценило стоимость реализации всех программ в порядка 20 миллиардов драмов (более 40 миллионов долларов). 11 мая 2020 года министр юстиции Рустам Бадасян в ходе обсуждения с премьер-министром Николом Пашиняном представил три новых инструмента так называемого "очищения" судебной системы от "плохих" судей. Первый, по словам Бадасяна, предполагает анализ деклараций доходов судей. Судьи должны будут объяснить Комиссии по предотвращению коррупции происхождение имущества или средств, которые не соответствуют их доходам. Второй инструмент - это комиссия по оценке деятельности судей. Комиссия будет проверять сроки рассмотрения дел, обоснованность решений судьи, поддержание этических норм. Она же будет формировать соответствующий "рейтинг" судей, организовывать их переподготовку. Третий инструмент заработает, если будут найдены нарушения, комиссия имеет право обратиться уже в комиссию по этике и дисциплинарным вопросам (6 судей + 2 представителя гражданского общества).

"Уже есть судьи, которые были вытеснены из судебной системы. Самое главное - заложены основы, чтобы, к примеру - я, мог действовать и вам докладывать о конкретных результатах. Так, что все, что обещано - сделано и в процессе",- заверил новый глав Минюста.

Напомним, что 2 августа в ходе пресс-конференции председатель Высшего судебного совета (ВСС) Гагик Джангирян сообщил, что член ВСС Давид Хачатурян вместе с партнерами подготовил проект об "очистке" судебной системы (законопроект о веттинге - Ред.), который вскоре будет отправлен в Национальное Собрание и правительство.

По словам Джангиряна, сегодня Высший судебный совет пытается ввести критерии и механизмы, позволяющие вернуть доверие людей к системе правосудия. В этом контексте он рассказал о намерении ввести временной лимит для рассмотрения отдельных дел. Кроме того, планируется внедрение жестких критерий для подбора специалистов в судебную систему, что должно исключить в принципе возможности каких-либо договоренностей.