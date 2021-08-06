Пятница, 6 Августа 2021 14:13

АрмИнфо.Апелляционный уголовный суд в Ереване под председательством судьи Тиграна Саакяна оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте главы общины Сисиан Сюникской области Армении и депутата от фракции "Айастан", возглавляемой 2-м президентом РА Робертом Кочаряном, Артура Саркисяна.

Таким образом суд отклонил ходатайство жалобу адвокатов на арест, обоснованное отсутствием оснований применения данной меры в отношении их подзащитного.

Ранее сторона защиты поставила под сомнение беспристрастность председателя Апелляционного суда судьи Саакяна, в связи с чем подала ходатайство о самоотводе, которое было отклонено.

Саркисян обвиняется по признакам части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 314 Уголовного кодекса Армении статьи (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений или записей, подделка, подчистка или внесение иных числовых записей или изменений, а также составление или выдача ложных документов в корыстных целях, или из иных личных побуждений, или исходя из групповых интересов). Ранее Генпрокуратура РА представила в ЦИК ходатайство о лишении мэра Сисиана Артура Саркисяна неприкосновенности, которое ЦИК удовлетворила. Артур Саркисян был арестован 17 июля.

2 августа на первом заседании НС 8-го созыва оппозиционные депутаты сообщили о нарушении регламента парламента, поскольку Закарян и экс-глава общины Сисиан Артур Саркисян несмотря на то, что получили депутатский мандат, не могут участвовать в работе законодательного органа, поскольку продолжают оставаться под арестом. Как заявили оппозиционеры, депутатская неприкосновенность может быть преодолена лишь решением НС, а не ЦИК. Между тем, власти парируют - Закаряну и Саркисяну обвинение было выдвинуто в то время, когда они были в статусе кандидата в депутаты, в следствие чего ходатайство стороны обвинения было подано и одобрено ЦИК РА. 3 августа депутаты фракции "Айастан" в ходе заседания НС завили, что обратятся в Конституционный суд, чтобы не только оспорить результаты выборов спикера, но и с целью засвидетельствовать незаконность лишения депутатов свободы, несмотря на неприкосновенность.