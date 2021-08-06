Пятница, 6 Августа 2021 14:03

АрмИнфо. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в послании говорится: "Уважаемый Никол Воваевич, Примите мои поздравления по случаю Вашего назначения на высокий пост премьер-министра Республики Армения.

Таджикистан дорожит партнерскими отношениями с Арменией, и мы готовы поступательно развивать наше взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям.

Убежден, что тесное многоплановое взаимодействие Таджикистана и Армении, получит новое развитие на основе традиций дружбы, взаимного уважения и учета интересов двух государств.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Никол Воваевич, здоровья и успехов в работе, а дружественному народу Армении - мира и процветания".