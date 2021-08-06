Пятница, 6 Августа 2021 14:02

АрмИнфо. Во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном с участием членов правительств Республики Армения и Республики Арцах обсуждены перспективы экономического развития Арцаха и предстоящие совместные программы.

Как сообщает пресс-служба премьер-министрам Пашинян в ходе встречи отметил, что за период после 44-дневной войны совместная повестка дня существенно изменилась. "За этот период мы довольно много работ провели в этом направлении, но все еще предстоит много работы", сказал он.

Премьер указал, что программы помощи должны быть преобразованы в программы развития, чтобы переформулировать восстановление нормальной жизни Арцаха и восстановить нормальное развитие экономики Арцаха. "Здесь, конечно, очень важно найти способы запуска банковских инструментов в Арцахе, которые должны помочь экономическому развитию и созданию инвестиционной среды", - заявил Пашинян.

В свою очередь, президент Республики Арцаха Араик Арутюнян отметил, что им определенно удалось сохранить стабильную социальную ситуацию в Арцахе за счет ресурсов, предоставленных правительством Армении. "Конечно, у нас до сих пор есть жилищные проблемы, но социальные выплаты позволили решить те проблемы, которые мы видим. В социальном плане целенаправленная политика правительства Республики Армения решила эти проблемы, параллельно мы смогли реализовать определенные экономические программы, но мы должны понимать, что экономика нуждается во вливании гораздо большего количества ресурсов. По всем направлениям - сельское хозяйство, энергетика, традиционные отрасли, за счет которых развивалась экономика Арцаха, понесли большие потери",- сказал Арутюнян.

Как сообщил президент Арцаха, по проекту госбюджета на 2021 год планировали собственные доходы в размере 16-17 млрд драмов, но в этом году обязательно показатель будет превышен в 30 млрд драмов. "Крупнейший налогоплательщик и работодатель - Кашенский горнорудный комплекс компании "Бейз Металс" уже работает на 15-20%, и если нам удастся реализовать запланированные энергетические и водные проекты, то уже с марта-апреля следующего года он будет работать на 80-90% своей мощности, а это обеспечит дополнительно 20-25 млрд драмов доходов в государственный бюджет Арцаха", - сказал он.

С этой целью, как указал Арутюнян, в Арцахе уже начали водные проекты, которые будут завершены за 3 месяца, а с точки зрения энергии это займет гораздо больше времени. В то же время мы уже начали строительство гидроэлектростанции мощностью 17 мегаватт на участке Чаректар-Гетаван. "На первом этапе мы будем привлекать ресурсы из разных источников, это будет открытое акционерное общество, что позволит привлекать ресурсы инвесторов. У нас есть такой опыт работы с "Арцах ГЭС", и мы поставили задачу эксплуатировать эту мощность зимой 2022-2023 гг. А на новой дороге мы уже планируем проект строительства более мощной высоковольтной гидроэлектростанции, которая дает такую возможность. Второй наш важный проект касается строительства гидроэлектростанции мощностью 25 мегаватт на участке Сарсанг-Матагис, и в этом случае мы уже будем самодостаточными",- заявил он

В плане сельского хозяйства уже запущены определенные программы, в частности, по строительству новых садов.