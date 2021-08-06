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 Пятница, 6 Августа 2021 12:57
Наира Бадалян

Число комиссий в парламенте Армении 8-го созыва увеличится

Число комиссий в парламенте Армении 8-го созыва увеличится

АрмИнфо.Правящая фракция "Гражданский договор" предлагает создать 12 парламентских комиссий - то есть разделить комиссию по здравоохранению и социальным вопросам на две. Об этом сообщил представитель фракции ГД Владимир Варданян 6 августа с трибуны парламента.

Согласно предложению ГД, в НС будут действовать следующие 12 комиссий:  постоянная комиссия по труду и социальным вопросам (8 членов), постоянная комиссия по вопросам здравоохранения (8 членов), постоянная комиссия по внешним сношениям (10 членов), постоянная комиссия по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта (9 членов), постоянная комиссия по европейской интеграции (8 членов), постоянная комиссия по защите прав человека и общественным вопросам (8 членов), постоянная комиссия по вопросам обороны и безопасности (11 членов), постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам (12 членов), постоянная комиссия по региональной и евразийской интеграции (8 членов), постоянная комиссия территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей природы (10 членов), постоянная комиссия по экономическим вопросам (12 членов), постоянная комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам (8 членов).

Оппозиционная фракция "Честь имею", в свою очередь, предложила создать комиссию по вопросам Арцаха. Идею не поддержала правящая фракция, обосновав это "нежеланием опускать планку сотрудничества между парламентами Армении и Нагорного Карабаха". По словам Варданяна, несмотря на отсутствие специальной комиссии, все профильные комиссии должны заниматься и вопросами, связанными с Нагорным Карабахом. 


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