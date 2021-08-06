Пятница, 6 Августа 2021 11:24

АрмИнфо.Национальное собрание Армении 6 августа с третьей попытки избрало последнего вице-спикера - единого кандидата от оппозиционных фракций Ишхана Сагателяна.

Напомним, что 4-го августа оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" выдвинули единого кандидата на пост третьего зампредседателя НС - Ишхана Сагателяна от оппозиционной фракции "Айастан" (представитель Верховного совета АРФ "Дашнакцутюн", ранее координирующий акции протеста "Движения за спасение отечества"). 5 августа несмотря на то, что перед голосованием секретарь парламентской правящей фракции "Гражданский договор" Назели Багдасарян заверила, что минимальное количество голосов для избрания оппозиционного вице-спикера будет обеспечено, как в ходе первого, так и повторного голосования не хватило голосов для избрания Сагателяна. После повторного голосования депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян предупредил, что регламентом НС можно голосовать неограниченное количество раз. Армен Рустамян, депутат от фракции "Айастан", подчеркнил, что количество голосов оппозиционных фракций ограничено, и, если, партия власти действительно желает решить парламентский кризис, то она своими ресурсами должна постараться обеспечить необходимое количество голосов.

Сегодня "за" кандидатуру" Сагателяна проголосовали 64 депутатов, "против" - 37, недействительными признаны 2 бюллетеня.

Напомним, что по итогам внеочередных выборов в парламент 20 июня 2021 года Национальное Собрание 8-го созыва состоит из 107 депутатов. Правящая партия "Гражданский договор" представлена 71 депутатом, оппозиционный блок "Айастан" ("Армения"-ред.) получил 29 мандатов, у блока "Честь имею" 7 мандатов.