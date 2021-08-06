Пятница, 6 Августа 2021 11:24

АрмИнфо.С учетом того, что Армения по-прежнему находится в достаточно уязвимой ситуации, а управление этой ситуацией требует большой степени гибкости и дальновидности, некоторые заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна не могут не вызывать удивления. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Общественного совета Армении, руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

"Речь, в частности, идет о размещении российских военных на границе Армении с Азербайджаном. Власти должны осознать невозможность обеспечения и укрепления безопасности за счет суверенитета. Наш народ не давал мандата на доверие ни одной политической силе на предоставление функций по защите наших границ другому государству. Убежден, что Москва может и должна успокоить ситуацию на границах исключительно посредством переговоров", - заметил он.

По оценкам аналитика, отсутствие реакции России и ОДКБ, безадресные призывы ОБСЕ на продолжающиеся открытые поползновения Баку на территории Армении, вся эта безнаказанность прямым образом легитимизирует данные действия Азербайджана со всеми вытекающими последствиями. В частности, с перспективой сохранения текущего уровня напряжения на границе.

Анализируя данное предложение Пашиняна, Сафарян расценил его как констатацию отсутствий перспектив в направлении понижения текущей напряженности. И мессидж Москве в необходимости отправки на границы наблюдателей ОДКБ, в случае если РФ действительно заинтересована в спаде этой напряженности. Что автоматически исключает необходимость очередных обращений Еревана за помощью в ОДКБ.

По оценкам Сафаряна, ввиду отсутствия у РФ заинтересованности в размещении наблюдателей или пограничников на условном участке границы Сотк-Хознавар в прошлом, создается впечатление, что, предлагая разместить пограничников на всей протяженности границы с Азербайджаном, в Ереване не очень-то ожидают положительного ответа от Москвы.

"В любом случае, готовность вверить контроль над всей границей с Азербайджаном России является плохим мессиджем для Запада. Даже если в Ереване не верят в положительный отклик из Москвы. С одной стороны готовность Еревана передать контроль над границей Москве, конечно, может быть расценена Западом как воззвание Армении о помощи и защите. И отсутствие этой помощи не оставляет Армении иной альтернативы, кроме как искать эту защиту в России. Но с другой стороны все это может быть воспринято как очередной шаг Армении по уступке очередной толики суверенитета России", - подытожил аналитик.