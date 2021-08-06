Пятница, 6 Августа 2021 11:10

АрмИнфо.Национальное собрание Армении сегодня - 6 августа, на 5-й день начала первой сессии парламента 8-го созыва, надеется с третьей попытки избрать третьего и последнего вице-спикера - кандидата от оппозиционных фракций Ишхана Сагателяна.

Напомним, что 4-го августа оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" выдвинули единого кандидата на пост третьего зампредседателя НС - Ишхана Сагателяна от оппозиционной фракции "Айастан" (представитель Верховного совета АРФ "Дашнакцутюн", ранее координирующий акции протеста "Движения за спасение отечества"). 5 августа несмотря на то, что перед голосованием секретарь парламентской правящей фракции "Гражданский договор" Назели Багдасарян заверила, что минимальное количество голосов для избрания оппозиционного вице-спикера будет обеспечено, как в ходе первого, таки повторного голосования не хватило голосов для избрания Сагателяна.

После повторного голосования депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян предупредил, что регламентом НС можно голосовать неограниченное количество раз. В ответ спикер НС Ален Симонян предложил все же оставить вопрос "на потом", и чтобы "преодолеть парламентский кризис" перейти к голосованию по следующим вопросам повестки - избранию постоянных комиссий НС и их председателей, а также обсуждению проекта закона об изменениях структуры правительства, предложенного исполнительным органом и одобрению программы правительства. Армен Рустамян, депутат от фракции "Айастан", в свою очередь, парировал, - количество голосов оппозиционных фракций ограничено, и, если, партия власти действительно желает решить парламентский кризис, то она своими ресурсами должна постараться обеспечить необходимое количество голосов.

Напомним, что по итогам внеочередных выборов в парламент 20 июня 2021 года Национальное Собрание 8-го созыва состоит из 107 депутатов. Правящая партия "Гражданский договор" представлена 71 депутатом, оппозиционный блок "Айастан" ("Армения"-ред.) получил 29 мандатов, у блока "Честь имею" 7 мандатов.