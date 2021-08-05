Четверг, 5 Августа 2021 21:55

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер- Петросян 5 августа в своем особняке принял президента Арцаха Араика Арутюняна. Об этом сообщил пресс-секретарь экс-президента РА Арман Мусинянисал на своей странице в Facebook

"В ходе беседы, продолжавшейся около 1,5 часа, были затронуты вопросы, требующие срочных решений в Арцахе, - социального характера, строительства жилья, создания рабочих мест, возвращения арцахцев, нашедших убежище в Армении, а также вопросы, касающиеся другой помощи, необходимой и оказываемой Арменией по указанным вопросам", - написал Мусинян.

Сегодня ранее в ходе встречи президента РА Армена Саркисяна у исполнительного директора Всеармянского фонда "Айастан" Айкака Аршамяна стало известно, что Фонд реализует в Арцахе программы строительства общей стоимостью порядка 30 млрд драмов, которые включают реконструкцию дорог общинного и общегосударственного значения, капитальный ремонт школ, строительство сетей водоснабжения и широкомасштабное жилищное строительство. Отмечено, что первым этапом жилищной программы намечено построить 817 квартир и 290 домов. Часть квартир и зданий будет сдана в эксплуатацию до конца года в Степанакерте и общине Иванян, обеспечив собственной крышей 457 семей, вынужденно переселённых из Шуши и Гадрута.