Четверг, 5 Августа 2021 19:54

АрмИнфо. Официальный представитель МИД РФ в лице заместителя директора департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова не стал давать политических оценок проблематике, связанной с напряженной армяно-азербайджанской приграничной ситуации.

Отвечая на вопрос армянских журналистов о том, можно ли интерпретировать недавние слова посла РФ в РА Николая Копыркина, высказанные им в интервью Общественному телевидению Армении о том, что размещение российских пограничников вдоль армяно-азербайджанской границы должно быть согласовано трехстороннем формате, как необходимость получение на то согласия официального Баку, Бикантов ушел от прямого ответа, <перенаправив> его под компетенцию ФСБ России.

<Могу отметить, что в целом вопрос размещения подвижных пограничных постов вдоль границы - то эта тема относится к компетенции пограничной службы ФСБ России. Но со своей стороны мы уже не раз комментировали ситуацию на границе между Арменией и Азербайджаном. Могу еще раз подчеркнуть, что Россия уделяет первостепенное внимание этой тематике, продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на урегулирование пограничного спора.

В тоже время, одной из проблем в реализации размещения пограничников вдоль границы является отсутствие международно-правового оформления, на который накладывается дефицит доверия сторон. Считаем, что устойчивую де-эскалацию на границе может обеспечить безотлагательный запуск работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном с его последующей демаркацией. Россия выступает за скорейшее начало этого процесса. Все что могу сказать>, - заявил споксмен МИД РФ

Вместе с тем, похожий ответ Бикантов дал и на вопрос, касающийся оценок МИД РФ по поводу продолжающихся в Баку незаконных судебных решений в адрес армянских пленных по обвинению в незаконном пересечении границы и других обвинений, что является нарушением третьей Женевской конвенции и Трехстороннего соглашения от 9 ноября. <Мы уже неоднократно комментировали эту проблему и российская позиция по этому сюжету хорошо известна, и она не менялась. Держим вопрос на постоянном контроле, контакты продолжаются и по линии министерств обороны двух стран. Буквально на днях состоялись встречи командующего метеорическими силами в Нагорном Карабахе Рустама Мурадова с представителями азербайджанской стороны. За более подробной информацией рекомендуем обратиться в минобороны России>, сказал Бикантов.

Замдиректора департамента так же ушел от прямого ответа на вопрос о нарушениях Азербайджаном нормальной жизнедеятельности церквей и монастырей в Нагорном Карабахе и отказе верующих на посещение Дадиванка, что также является нарушением трехсторонних договоренностей. <Россия всегда уделяла внимание вопросам культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Убеждены, что эта важная гуманитарная тема, которую мы поднимаем в ходе официальных контактов и с представителями Баку и Еревана>, - подчеркнул он, отметив, что российские миротворцы сопровождают группу паломников, которые посещают монастыри Дадиванк, Амарас, Гандзасар.

<Россия всячески поддерживает скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регионе, которая могла бы дать квалифицированную оценку состоянию дел. Проблема находится в поле зрения Минской группы ОБСЕ>, резюмировал Бикантов эту тему.