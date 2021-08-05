Четверг, 5 Августа 2021 19:47

АрмИнфо. Министр обороны Армении Аршак Карапетян распорядился открывать огонь по азербайджанским военным, в случае попытки проникновения на территорию Армении. Согласно источникам АрмИнфо в Минобороны Армении, соответствующее распоряжение он дал в ходе сегодняшнего заседания коллегии МО.

Так, глава армянского оборонного ведомства дал строгие указания открывать огонь и любыми средствами уничтожать азербайджанских военнослужащих, которые попытаются пересечь границу Армении. При этом Карапетян пригрозил привлечь к строгой ответственности тех командиров, в зоне ответственности которых противник продвинется хотя бы на один сантиметр.