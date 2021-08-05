Четверг, 5 Августа 2021 18:44

АрмИнфо.Одной из проблем реализации размещения российских пограничников вдоль армяно-азербайджанской границы является отсутствие международного правового оформления, на которую накладывается дефицит взаимного доверия сторон. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

В этой связи он подчеркнул, что устойчивую деэскалацию на границе может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном с ее последующей демаркацией. <Россия выступает за скорейшее решение этого вопроса>, - подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что российская сторона серьезно обеспокоена участившимися вооруженными инцидентами на границе Армении и Азербайджана, происходящих на разных участках армяно-азербайджанской границы, что сопровождается человеческим жертвам с обеих сторон. <К сожалению, несмотря на все предпринимаемые шаги, напряжённость на границе пока не спадает>, - сказал Бикантов.

В этом ключе дипломат призвал стороны избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки. <Возникающие вопросы необходимо решать мирным политико-дипломатическим путем>, - сказал представитель МИД РФ.

Он подчеркнул, что Россия готова и далее вносить активный вклад в процесс нормализации обстановки в районе армяно-азербайджанской границы, в том числе через меры по деэскалации и запуск процесса делимитации и демаркации границ. Эти усилия вместе с разблокированием экономических и транспортных связей в регионе, а также стимулирование межобщинного диалога, по мнению представителя МИД, будут превращать Закавказье в зону стабильности, безопасности процветания в соответствии с заявлениями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Напомним, что днями ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, комментируя предложение премьер-министра Армении о размещении вдоль всей границы РА опорных пунктов российских пограничников, заметил, что вопрос размещения российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы обсуждаются с активным участием российской стороны, которая готова предпринять соответствующие шаги.

Однако данный вопрос, по его словам, требует обсуждений в трехстороннем формате. <Мы понимаем всю важность этой проблемы>, - сказал дипломат, отметив, что практическая работа в этом направлении ведется.