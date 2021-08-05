Четверг, 5 Августа 2021 18:43

АрмИнфо.В первом квартале 2023 года новая патрульная служба будет действовать по всей республике, говорится в видеосообщении Министерства юстиции Армении на фейсбуковской странице ведомства.

В ведомстве напомнили, что 7 июля 2021 года Патрульная полиция была задействована в Ереване. Однако процесс внедрения Службы был начат еще летом 2020 года. В июле было подано более 2 500 заявок на 770 мест. Затем соискатели прошли IQ тесты, проверились на общую физическую подготовку и прошли индивидуальные собеседования. В комиссиях, ответственных за проведение собеседования, были представлены представители соответствующих государственных органов, представители гражданского общества, международные партнеры и психологи. В результате в декабре 2021 года более 700 человек приступили к пятимесячному обучению. Параллельно с обучением, развивались и основные тактические навыки, для чего приглашенные из США, Канады, Украины и Грузии специалисты подготовили тренеров.

7 июля 2021 года Патрульная полиция начала свою работу в Ереване. "На данный момент объявлен открытый набор для Патрульной службы в Лорийской и Ширакской областях, а также на пополнение службы Еревана новым персоналом. В первом квартале 2023 года новая патрульная служба будет действовать по всей стране",- говорится в видео сообщении.

Напомним, что замминистра юстиции Армении Кристине Григорян 17 июня на заседании правительства выразила надежду на то, что с внедрением Службы качественно изменится армянская полиция, в результате чего повыситься также общественное доверие.

Ранее сообщалось, что в Армении будет создана патрульная служба путем слияния патрульно- постовой службы и дорожной полиции. В функции патрульной полиции будет входить, в частности, обеспечение общественного порядка, профилактика и предотвращение преступлений и административных правонарушений, охрана места происшествия, привод подозреваемых. Планировалось, что Служба будет задействована в два этапа: на первом этапе ее создадут в Ереване - до первого квартала 2021 года, а затем - по всей стране, до первого квартала 2022 года.