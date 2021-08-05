Четверг, 5 Августа 2021 18:12

АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о сотрудничестве ради достижения региональной стабильности. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном 5 августа заявлении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)", - отметили в администрации французского лидера.

В ходе беседы Макрон "выразил озабоченность напряженностью в отношениях между Арменией и Азербайджаном". "Президенты обсудили ситуацию в регионе и остающиеся трудности, которые необходимо преодолеть в свете соглашения от 9 ноября (по Нагорному Карабаху - прим. ТАСС), поддержанного Францией", - добавили в администрации.