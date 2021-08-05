Четверг, 5 Августа 2021 18:04

АрмИнфо.Апелляционный уголовный суд в Ереване под председательством Мнацакана Аруютняна оставил в силе решение суда первой инстанции от 16 июля о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении мэра Гориса Аруша Арушаняна.

Отметим, что ходатайство стороны защиты было рассмотрено судом в отсутствии адвокатов. Адвокат Аруша Арушаняна Эрик Алексанян 2 августа потребовал самоотвода судьи Арутюняна по делу его подзащитного. Поводом для представления ходатайства о самоотводе стало то, что дело Арушаняна было направлено судье не по электронной системе, а "вручную". По словам защитника, ранее СНБ изъяла сервер Судебного департамента по другому уголовному делу, именно поэтому и.о. главы Высшего судебного совета направил дело не по почте. "Как только дела глав общин Сюника поступают в Апелляционный суд, СНБ проводит обыски и изымает серверы, в результате чего дела "вручную" передаются тому или иному судье. Этот как минимум странно", - отметил он. По его мнению, дело вовсе не случайно было направлено именно судье Мнацакану Арутюняну, "человеку, не способному принимать объективные решения". В результате после того, как ходатайство о самоотводе было отклонено, сторона защиты решила бойкотировать дальнейшее разбирательство, и покинула зал судебных заседаний заявив, что не доверяет судье.

Напомним, мэру Гориса Арушу Арушаняну, который был включен в избирательный список блока "Айастан", возглавляемого 2-м президентом РА Робертом Кочаряном, предъявлено обвинение по п.2 ч.4 статьи 35-154.2, п.4 ч.2 статьи 38-149 и ч.3 статьи 38- 154.2. Ранее ССС сообщила, что Арушанян за несколько дней до внеочередных выборов встречался с руководителем общины Караундж Лусине Аветян и предложил материальную помощь тем избирателям, которые пообещают проголосовать за блок. Л.А. отказалась, планируемое преступление не было доведено до конца по не зависящим от Арушаняна обстоятельствам.

Сообщалось, что 28 апреля Л.А. по требованию Арушаняна организовала встречу с жителями, просившими помощи для решения своих проблем. Затем мэрией Гориса было перечислено 100.000 - 220.000 драмов. Арушаняну инкриминируется препятствование свободному волеизъявлению граждан, использование служебной зависимости для голосования в пользу упомянутого блока. Так, он поручил Л.А. возглавить предвыборный штаб в Караундже и объединить ресурсы для агитации в пользу блока <Армения>. Воспользовавшись уязвимым положением избирателей, Л.А. принудила их проголосовать в пользу блока.

15 июля с.г. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) поддержала ходатайства прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении главы общины Гориса и о согласии на лишение его свободы.