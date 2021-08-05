Четверг, 5 Августа 2021 18:02

АрмИнфо. В Национальном аграрном университете Армении открывается Центр ветеринарного образовательно-научного превосходства (ЦВОП) по подготовке конкурентоспособных специалистов, который будет предоставлять образовательные и консультационные услуги фермерам и практикующим ветеринарам. Об этом сообщает пресс- служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС).

Центр ветеринарного образовательно-научного превосходства будет способствовать реализации обучения, основанного на исследованиях, направленного на формирование навыков, созданию и укреплению связей между образованием и исследованиями, а также ВУЗом и рынком труда. С созданием Центра в Аграрном университете Армении будет внедрена новая методика ветеринарного образования - симуляционное обучение, а также новый подход - биоэтическое образование. В составе ЦОВП будут действовать три основных отдела: симуляционный отдел; ветеринарная клиника; учебные лаборатории. Центр будет оснащен соответствующей мебелью, муляжами, компьютерной техникой и лабораторным оборудованием.

Открытие центра стало возможным благодаря софинансированию Всемирного банка и Центра образовательных программ МОНКС. Общая сумма гранта составляет 160 млн. драмов (включая софинансирование).