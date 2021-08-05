Четверг, 5 Августа 2021 17:59

АрмИнфо.Исполняющим обязанности ректора Ереванского государственного университета стал теолог Ованнес Ованнисян. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян 5 августа представил членам Ученого совета Ованнеса Ованнисяна.

По словам главы МОНКС, ректора изберет Совет попечителей ЕГУ. Сам Совет на сегодня не сформирован. По словам Думаняна, будет сделано все возможное для его скорейшего формирования.

Казус в том, что инициатива правительства, в виде внесения поправок к закону РА "О высшем образовании и науке", предполагающая в том числе изменения в порядок формирования данного органа, не увенчалась успехом. Президент Армен Саркисян его не подписал, направив в КС, а затем и сам Высший судебный орган признал его ряд положений антиконституционным. В частности, противоречащими требованиям Основного закона страны признано требование о порядке формирования советов государственных высших учебных заведений. Так, согласно предложенному правительством проекта закона, совет формируется в следующих пропорциях: 4 представителя от университетского сообщества и 5 - от полномочного органа в лице Министерства образования, науки, культуры и спорта. При этом в случае, если представители университетского сообщества представляют менее четырех членов совета или не назначены в установленные сроки управление государственным вузом осуществляет руководитель соответствующего полномочного органа. Как считают в КС, если бы закон был подписан президентом, был бы нарушен принцип автономии вузов, поскольку 5 из 9 членов совета будет назначать правительство, что лишит вуз возможности принимать независимые решения.

Между тем, примерно два года в ЕГУ нет ректора. Кандидатура Ованнисяна - бывшего депутата от правящего блока "Мой шаг" и экс-замминистра образования и науки, муссировалась давно. Однако, законодательство требовало, чтобы ректор имел ученую степень доктора наук и звание профессора. 29 июля с.г. решением правительства власти страны отказались от данной "планки".