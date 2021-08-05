Четверг, 5 Августа 2021 17:56

АрмИнфо. Между Арменией и Японией есть большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. Подобное мнение в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Армении Фукусимой Масанори выразил президент Армении Армен Саркисян, резюмируя свою поездку в Японию.

В частности, глава государства отметил, что видит высокий потенциал двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе ядерной энергетики и ядерной безопасности, высоких технологий, образования, науки и культуры.

В свою очередь Посол Фукусима Масанори выразил признательность президенту Саркисяну за совершенный рабочий визит в Японию, подчеркнув, что это в очередной раз символизирует дружбу между странами. <Уверен, что Ваш визит в Японию внесет большой вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений>, - сказал дипломат.

Отметим, что по статданным, внешнеторговый оборот между Арменией и Японией в 1 полугодии 2021 года составил $21.4 млн., что ниже показателя годовой давности на 1,4%. При этом экспорт возрос на 50,2% до $886.4 тыс., при спаде импорта на 2,8% до $20.6 млн.