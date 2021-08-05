Четверг, 5 Августа 2021 17:54

АрмИнфо.Президент Армении, председатель попечительского совета Всеармянского фонда "Айастан" Армен Саркисян 5 августа провел рабочую беседу с исполнительным директором фонда Айкаком Аршамяном.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента РА, Аршамян представил президенту процесс программ реконструкции на сумму около 30 млрд. драмов, реализуемых фондом в Арцахе. Программы включают реконструкцию общинных и государственных дорог, ремонт школ, строительство водопроводной сети и крупномасштабное жилищное строительство.

Было отмечено, что на первом этапе жилищного строительства планируется построить 817 квартир и 290 частных домов. Часть из них будет сдана в эксплуатацию в Степанакерте, в общине Иванян до конца года, обеспечив кровом 457 семей, перемещенных из Шуши в Гадрут.

Президент Саркисян обсудил с исполнительным директором Всеармянского фонда "Айастан" также вопросы, связанные с программами, старт которым будет дан в Сюникской области в сентябре. После рабочего визита президента в Сюникскую область в апреле по поручению главы государства представители Всеармянского фонда посетили область, провели встречи с жителями и представителями органов местного самоуправления. В результате обсуждений и оценки потребностей была составлена программа первоочередных проблем общин Сюникской области. Программа стоимостью в 1 млн. долларов будет запущена в сентябре и будет осуществляться поэтапно совместными усилиями Аппарата президента и Всеармянского фонда "Айастан", и частично - при финансовом содействии Аппарата президента.

Отметив, что безопасность, экономическая и социальная помощь общинам Арцаха и Сюника является приоритетом, Армен Саркисян сказал, что необходимо приложить все усилия и средства для поддержки общин и соотечественников, нуждающихся в этом. Придавая важность реализации этих программ, при строгом соблюдении сроков, президент выразил удовлетворение текущим состоянием работ.

Айкак Аршамян также проинформировал президента Саркисяна о ходе выполнении решений заседания Попечительского совета Всеармянского фонда "Айастан".