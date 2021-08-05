Четверг, 5 Августа 2021 17:51

АрмИнфо. Александр Цаканян назначен командиром 3-го армейского корпуса. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян 5 августа, сообщает пресс-служба президента.

Напомним, что указом президента Армена Саркисяна от 7 июля Григорий Хачатуров был освобожден от должности командира 3-го армейского корпуса.

Ранее в СМИ несколько месяцев тиражировалась информация о том, что контракт Хачатурову не будет продлен. Хачатуров один из немногих военных, кто открыто высказывал свое несогласие с действиями властей Армении, в том числе по ситуации на границах. Заметим также, что это уже не первый случай, когда с должности снимаются высокопоставленные армянские военные с серьезным багажом знаний в военном деле, и имеющие опыт участия в войне.