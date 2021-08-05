Четверг, 5 Августа 2021 12:52

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. После официальной церемонии встречи в тегеранском аэропорту <Мехрабад> премьер-министр отбыл в резиденцию президента Ирана, где его встретил новоизбранный президент Исламской Республики Иран Ибрагим Райс.

Как сообщила пресс-служба правительства Армении, в ходе встречи президент Ирана поблагодарил премьер-министра Пашиняна за то, что он принял приглашение и прибыл в Иран с рабочим визитом, добавив, что Иран придает большое значение постоянному развитию отношений с дружественной Арменией в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Никол Пашинян поблагодарил Эбрагима Раиси за теплый прием и еще раз поздравил его с избранием Президентом Исламской Республики Иран. Премьер-министр подчеркнул, что многостороннее сотрудничество с Ираном, основанное на взаимном уважении и понимании, имеет первостепенное значение для Армении. <Многовековая дружба наших двух народов, тесные исторические и культурные связи являются основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Готовы совместными усилиями продолжить наш диалог и еще больше обогатить повестку дня двустороннего сотрудничества. <Тот факт, что я сегодня здесь, свидетельствует о нашей приверженности углублению отношений и укреплению сотрудничества между Арменией и Ираном на самом высоком уровне>, - сказал премьер-министр Пашинян. В контексте укрепления двусторонних связей премьер-министр подчеркнул ключевую роль армянской общины Ирана и поблагодарил правительство страны за предоставление всех необходимых возможностей для сохранения национальной идентичности среди общины.

Лидеры Армении и Ирана обсудили широкий круг вопросов, связанных с укреплением торгово- экономических связей. В частности, собеседники придали важность обеспечению активной деятельности свободной экономической зоны <Мегри> и возможность применения режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС в качестве стимула для развития сотрудничества в этой сфере.

Стороны посчитали приоритетным развитие региональных коммуникаций, где ключевое значение будет иметь развитие транспортной и кабельной связи от Персидского залива до Черного моря.

Никол Пашинян приветствовал интерес иранской стороны к программе строительства автомагистрали Север-Юг и добавил, что правительство Армении готово обсудить участие иранских строительных компаний в международном тендере по строительству участка Сисиан- Мегри.

Никол Пашинян и Эбрагим Райс также коснулись возможностей развития сотрудничества в энергетической сфере. В частности, стороны обсудили шаги, предпринятые для начала строительства 400 кВ-ой линии электропередачи Иран-Армения, отметили необходимость лонгации и увеличения объемов программы обмена газ на электроэнергию после ввода в эксплуатацию третьей высоковольтной магистрали.

Премьер-министр подчеркнул важность последовательных усилий Ирана по установлению мира и стабильности в регионе. Эбрахим Райс, в свою очередь, сказал, что поддержание мира в регионе имеет ключевое значение для Ирана, добавив, что иранская сторона также считает необходимым решать все вопросы путем диалога.

Никол Пашинян и Эбрагим Райс также обсудили вопросы, связанные с реализацией новых совместных программ в области здравоохранения, новейших технологий, образования, науки и культуры.

В завершение встречи Эбрагим Райс пожелал премьер-министру Пашиняну сил, энергии и энергии в развитии Армении и реализации поставленных целей. Никол Пашинян поблагодарил за пожелания и пригласил президента Ирана в Армению, что было с радостью принято. Собеседники поручили руководителям соответствующих ведомств тесно сотрудничать для продвижения различных вопросов повестки дня армяно-иранского сотрудничества.

Вечером Никол Пашинян примет участие в официальной церемонии инаугурации Президента Исламской Республики Иран