Четверг, 5 Августа 2021 12:49

АрмИнфо.Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании говорится:

"Уважаемый Никол Воваевич!

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю

Вашего назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Мы в Туркменистане высоко ценим отношения с Республикой Армения, в основу которых заложены принципы равноправия, взаимного уважения и доверия. Убеждён, что туркмено-армянские отношения будут и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества во благо наших дружественных стран и народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Никол Воваевич, желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности во имя мира, благополучия и процветания дружественного народа Армении".