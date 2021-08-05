Четверг, 5 Августа 2021 11:47

АрмИнфо.В Армении наблюдается ускорение темпов заражения коронавирусом. Впервые за долгое время число заболевших за сутки перешагнуло отметку в 300 случаев, составив в общем счете 329 (4,3% от числа граждан, сдавших тест). Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, при этом выздоровело 179 человек, скончалось - 7.

По положению на 11:00 5 августа фактическое лечение получает 4 949 пациентов.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1124. С момента вспышки пандемии в Армении было зарегистрировано 231 322 случая заражения коронавирусом (16,8%), при этом выздоровело 220 617 человек (95,4%), количество летальных исходов достигло 4 632 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 372 405 тестов на коронавирус.