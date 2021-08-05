Четверг, 5 Августа 2021 11:46

АрмИнфо. Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится: "Уважаемый господин премьер-министр, сердечно поздравляю Вас с переназначением на пост премьер-министра Республики Армения. Вы приступаете к исполнению своего нового мандата в период серьезных проблем и неопределенности. Пандемия COVID-19 требует от всех нас беспрецедентных мер.

Германия готова сопровождать Республику Армения как надежного партнера на ее пути реформ. Федеральное правительство также продолжит активно поддерживать усилия по поиску мирного решения нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Желаю Вам сопровождаемых счастьем новых успехов в выполнении Вашей ответственной работы".