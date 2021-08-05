Четверг, 5 Августа 2021 11:45

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

"На прошедших выборах армянский народ проголосовал за мир, стабильность и социально-экономическое развитие, вручив Вам мандат на реализацию этих важнейших для государства задач", - отметил президент Беларуси, передает пресс-служба премьер- министра РА.

Александр Лукашенко высказал убеждение, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества Беларуси и Армении, взаимодействие в рамках интеграционных проектов будут способствовать укреплению дружбы между двумя странами, росту благосостояния граждан.