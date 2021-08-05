Четверг, 5 Августа 2021 11:44

АрмИнфо. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна по случаю победы на парламентских выборах и формирования нового правительства.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в своем поздравительном послании Джо Байден подчеркнул, что проведение честных и прозрачных выборов подчеркивает стремление армянского народа к более демократическому, справедливому и процветающему обществу, в которой нет коррупции.

"За последние три года Армения добилась прогресса в этих областях. Соединенные Штаты рады помочь в этих усилиях, включая поддержку создания новой патрульной полиции и формирование независимых институтов для борьбы с коррупционными сетями. Мы продолжим быть надежным партнером в Вашей работе по достижению этих целей.

Понимаю сложные вызовы безопасности, которые возникли в 2020 году из-за нагорно- карабахского конфликта. Соединенные Штаты привержены оказанию помощи сторонам в переговорах по всеобъемлющему мирному урегулированию под эгидой Минской группы ОБСЕ. Мы призываем Армению и Азербайджан как можно скорее подключиться к предметным переговорам.

Соединенные Штаты были рады помочь в усилиях по освобождению армянских военнопленных из Азербайджана, и мы продолжим призывать к безопасному возвращению всех военнопленных. Мы надеемся, что достигнутый при поддержке Грузии прогресс в этой области станет важной основой для дальнейшего регионального сотрудничества в дополнение к обсуждениям, инициированным сопредседателями Минской группы.

Соединенные Штаты Америки готовы тесно сотрудничать с Арменией на основе общих демократических ценностей и институтов. Ожидаю возможности работать с Вами и Вашим новым правительством над углублением и расширением наших двусторонних отношений", - говорится в послании Джо Байдена.