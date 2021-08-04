Среда, 4 Августа 2021 22:16

АрмИнфо.3 августа 2021 года в Туркменистан с государственным визитом прибыл Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

На следующий день началась официальная часть визита. Утром кортеж Президента Эмомали Рахмона направился к Площади Независимости, расположенной в центре Ашхабада. Здесь высокого гостя встретил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Обменявшись дружескими рукопожатиями, главы государств прошли на специально установленный подиум. Здесь состоялась церемония официальной встречи Президента Эмомали Рахмона. Члены правительственной делегации Туркменистана были представлены Президенту Таджикистана. Затем Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову были представлены члены правительственной делегации Республики Таджикистан.

После этого кортеж Президента Эмомали Рахмона направился в Президентский Дворцовый комплекс «Огузхан».

После традиционной церемонии официального фотографирования на фоне Государственных флагов Туркменистана и Республики Таджикистан, Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон прошли в зал двусторонних встреч, где состоялись туркмено-таджикские переговоры на высшем уровне в формате «один на один».

В ходе встречи Президенты подтвердили заинтересованность двух государств в дальнейшем развитии туркмено-таджикских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Главы государств отметили своевременность и значимость данного визита Эмомали Рахмона в Туркменистан в контексте расширения двустороннего и многостороннего диалога.

Президенты обсудили ключевые аспекты региональной и международной повесток дня, проанализировали состояние внешнеполитического взаимодействия. Стороны договорились продолжать активный диалог, нацеленный на поддержание стабильности и устойчивого развития в регионе.

Затем переговоры продолжились в расширенном составе, с участием членов официальных делегаций двух стран.

Стороны рассмотрели возможности упрочения связей в области торговли, энергетики, транспорта, промышленности, сельского и водного хозяйства, в нефтегазовой сфере. Также достигнуты договорённости по развитию сотрудничества по линии образования, здравоохранения, культуры и искусства, молодежной политики и туризма.

По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания более 20 двусторонних документов.

По завершении церемонии подписания документов, Президенты Туркменистана и Республики Таджикистан выступили с обращением к представителям средств массовой информации. Они выразили удовлетворение проведенными переговорами и подписанием важных двусторонних документов, призванных способствовать продвижению взаимовыгодного партнерства по широкому спектру.

Затем Президент Эмомали Рахмон посетил село Кипчак, где отдал дань памяти первому Президенту Туркменистана, возложив цветы в Мавзолее, и посетил Мечеть духовности Туркменбаши.

Глава Таджикистана также посетил Мемориальный комплекс «Халк Хакыдасы» в Ашхабаде, где возложил венок к монументу «Бакы Шохрат» (Вечная слава) и побывал в музее «Ватан мукаддеслиги» (Святость родины).

Вечером, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял участие в официальном ужине, данном в его честь от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Визит Президента Республики Таджикистан в Туркменистан продолжается.