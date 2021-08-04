Среда, 4 Августа 2021 17:53

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) запустил акцию для держателей кредитных карт Банка. В акции могут участвовать клиенты Банка, которые имеют действующие кредитные карты с не использованным кредитным лимитом, a также клиенты, открывшие кредитные карты в период акции.

Победителями акции станут клиенты, которые, активно используя кредитную линию как наличным, так и безналичным образом, обеспечат максимальный оборот по кредитным картам в период акции. В случае совпадения показателя максимального оборота у нескольких клиентов, учитывается показатель также максимального количества транзакций по кредитным картам.

По результатам акции 20 победителей, обеспечившие максимальный оборот, станут счастливыми обладателями платежного кольца Mastercard Банка ВТБ (Армения) - нового инструмента бесконтактной оплаты в виде стильного аксессуара. Акция действует до 31.10.2021г.

Татевик Бадалян, директор Департамента развития розничного бизнеса ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”, отметила: «Ориентируясь на потребности клиентов и тренды рынка, Банк старается не только уделять внимание традиционным банковским инструментам, но и разрабатывать выгодные предложения и акции для клиентов. Акция нацелена не только на подчеркивание преимуществ кредитных карт, такие как льготный период, комфортность в использовании, безопасность, но и одновременно повысить уровень доступности новых банковских продуктов для потребителей: участники акции имеют возможность получить в подарок уникальное платежное кольцо Банка ВТБ (Армения), созданное на основе платежных технологий и пользовательского опыта».

С подробными условиями акции и кредитных карт Банка можно ознакомиться на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылкам https://www.vtb.am/ru/promotion/akts-ia-varkayin-k-arterov и https://www.vtb.am/ru/credits/kreditnye-karty , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.