Среда, 4 Августа 2021 17:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении представил аппарату Министерства территориального управления и инфарструктур Армении новоназначенного главу ведомства Гнела Саносяна.

В ходе своей речи новый глава ведомства отметил, что роль Министерства территориального управления и инфраструктур существенна, а ввиду постовенной и других ситуаций существенно возрос и объем работ.

По его мнению, ранее занимающий должность министра Сурен Папикян задал высокую планку, а аппарат Министерства выполнил значительный объем работ. <Вместе с партнерам мы пропробуем сохранить этот темп, решить и протвостоять новым вызовам>, - сказал он.

Саносян также выразил благодарность премьер-министру за оказанное доверие в столь сложный период , и заверил, что будучи знакомым со сферой и персоналом, очень быстро приступит к рабочему процессу, решая вместе с командой, поставленные перед ним задачи. Отметим, что ранее Гнел Саносян занимал должность губернатора Гегаркуникской области.