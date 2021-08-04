Среда, 4 Августа 2021 15:49

АрмИнфо.Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания г-ну Николу Пашиняну по случаю его назначения на пост Премьер-министра Республики Армения.

«Мы в Туркменистане высоко ценим отношения с Республикой Армения, в основу которых заложены принципы равноправия, взаимного уважения и доверия. Убеждён, что туркмено-армянский диалог будет и впредь динамично развиваться и углубляться в духе обоюдовыгодного сотрудничества во благо наших дружественных стран и народов», – отметил в своём послании лидер нации.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства выразил Премьер-министру Республики Армения пожелания крепкого здоровья и больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя мира, благополучия и процветания дружественного армянского народа.